Спикер думы Тюмени в ушедшем году заработал в шесть раз меньше, чем самый богатый депутат парламента

Депутаты думы Тюмени отчитались о доходах. Больше всех из 40 народных избранников заработал генеральный директор "Транснефть-Сибирь" Виктор Бронников, меньше – "сокол Жириновского" Евгений Бакро, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Бронников заработал 60,7 млн руб. Владеет он участком (3,3 тыс. кв. м), жилым домом (261,1 кв. м) и двумя квартирами (136,2 и 87 "квадратов"). В пользовании – квартира в 87,2 кв. м. В гараже чиновника – "Toyota Land Cruiser 100", моторное судно "Мастер-440", прицеп к легковому автомобилю "Мзса-817711", прицеп для перевозки водной техники "Лав-81015". Его супруга задекларировала доход в 790,5 тыс. руб. Список имущества аналогичен мужниному.

Спикер думы Евгений Заболотный, согласно декларации, получил в ушедшем году 9 млн руб. Он – хозяин земли (3,5 тыс. кв. м), жилого дома (350,2 кв. м), половины квартиры общей площадью в 239,6 кв. м (вторая – у его супруги), а также гаража в 58,5 "квадратов". В пользовании – участок акватории пруда (180 кв. м). Ездит чиновник на "Toyota Highlander". Супруга его отчиталась о доходе в 1 млн руб. В пользовании – тот же участок акватории пруда, что и у Заболотного, а также принадлежащие супругу земля, жилой дом и гараж. Ездил она на "Toyota rav 4".

Меньше коллег заработал Евгений Бакро: он отчитался о заработке в 430 тыс. руб. В собственности у него нет ни земли, ни квартир, ни машин. Лишь в пользовании – две квартиры (43,7 и 65 "квадратов"). Любопытное соотношение по сумме доходов депутатов и их "вторых половинок" – у коллеги Бакро по фракции Дмитрия Елагина: он задекларировал доход в 503 тыс. руб., тогда как его супруга – 7,6 млн руб.