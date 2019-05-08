"Мисс мира" Ксения Сухинова вернулась в Тюмень

31-летнюю победительницу конкурсов "Мисс Россия 2007" и "Мисс мира 2008" Ксению Сухинову не часто увидишь в родной для нее Западной Сибири – гораздо проще включить телевизор и посмотреть клипы Димы Билана, в которых блондинка снимается.

Поэтому многие тюменцы были удивлены, застав Сухинову на Мосту влюбленных на Туре. "Тюмень привееет! Ну у вас тут и жара", - написала в Instagram Ксения под фото, сделанными на фоне достопримечательности и Вознесенско-Георгиевской церкви на берегу реки.

Сухинова родилась в Нижневартовске, а сейчас живет в Москве. Конкурс красоты кардинально изменил ее жизнь. Ну а в Тюмени живет бабушка Ксении.

Сухинова училась в государственном нефтегазовом университете. После его окончания Ксения получила диплом специалиста в области управления и информатики в технических системах. В детстве серьёзно занималась спортом, увлекалась художественной гимнастикой и бегом, а также имеет первый разряд по биатлону. Родители Ксении работают в нефтяной отрасли: отец, Владимир Гаврилович, — оператор технологических установок, мать, Наталья Александровна, работает в метрологической службе нефтесервисного предприятия.