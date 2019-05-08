Беспредел челябинских полицейских: экс-сотрудник осужден условно за избиение подростка

В Челябинске условный срок получил бывший полицейский Евгений Круть - его признали виновным в превышении должностных полномочий.

Вместо того, чтобы защищать людей, как это ему и положено по закону, он решил "оторваться" на беспомощном подростке - 17-летнего юношу доставили в отдел по подозрению в совершении кражи.

Круть приставил к голове ребенка пистолет и нажал на курок - благо, в магазине не было патронов.

После этого полицейский несколько раз ударил мальчика по голове, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В ходе расследования дела Круть признал свою вину и добровольно возместил потерпевшему вред - экс-полицейский оценил свой чудовищный поступок в 100 тыс. руб.

Приговором суда бывшему правоохранителю дали 3,5 года условно.