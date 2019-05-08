08 Мая 2019
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Политика

Путин назначил нового главкома ВМФ

Главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) России указом президента назначен адмирал Николай Евменов.

Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании, передает "Интерфакс".

Бывший главком ВМФ адмирал Владимир Королев был назначен на эту должность три года назад. Он завершил военную службу и переходит на работу в ОСК. Отметим, по закону звание адмирала позволяет офицеру находиться на службе до 65 лет, Королеву - 64.

Евменов ранее возглавлял 25-ю дивизию подводных лодок, был командующим подводными силами Тихоокеанского флота. В 2012 году был назначен начальником штаба Северного флота, а в 2016 году - его командующим.

Командующим Северным флотом назначен вице-адмирал Александр Моисеев. Черноморский флот России возглавил вице-адмирал Игорь Осипов.

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Путин назначил нового главкома ВМФ

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Теги: главком вмф, николай евменов



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