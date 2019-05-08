В Озерске на коммунальный МУП возбудили административное дело за сброс канализации в канал реки Теча

В Озерске в отношении муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства возбуждено административное дело за нарушения законодательства об охране окружающей среды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В сентябре прошлого года на двух коллекторах канализационно-насосной станции предприятия в результате разрушения участков трубопровода произошла утечка канализационных стоков. В целях прекращения утечки предприятием был открыт сброс канализации по аварийному коллектору в левобережный канал реки Теча.

В результате до апреля в левобережный канал реки Теча были сброшены неочищенные сточные воды в объеме 1 млн 677 тыс. м3.

От главы Озерска и директора предприятия потребовали устранить нарушения и решить вопрос об ответственности должностных лиц.