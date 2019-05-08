Главный тренер "Зенита" надеется, что сегодня Кокорина отпустят на волю

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак поделился своими ожиданиями от приговора нападающему команды Александру Кокорину.

Напомним, приговор Кокорину, полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и другим фигурантам дела об избиении людей в Москве должен быть вынесен сегодня, 8 мая. Оглашение начнется в 14 часов по местному времени.

Семак признался, что он ждет "адекватного решения".

"В моем понимании адекватное решение - выпустить из зала суда", - заявил специалист в эфире телеканала "Россия 24".

"Я надеюсь, во-первых, что его выпустят, а во-вторых, что он подпишет контракт с нашим клубом. Мне бы этого очень хотелось", - сказал Семак.

Он добавил, что за несколько месяцев нападающий мог бы выйти "на хороший функциональный уровень".

Напомним, недавно Александр Кокорин признался, что рассчитывает на то, что "Зенит" даст ему медаль за победу в чемпионате России.