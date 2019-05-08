"Бессмертный полк" – в небе. Над Сургутом пролетят истребители с портретами героев Великой Отечественной войны

Впервые в стране "Бессмертный полк" пройдет не только на земле, но и в небе. Завтра над Сургутом пролетят легендарные истребители "Як" с портретами героев Великой Отечественной войны, сообщили Накануне.RU в АУ "Открытый регион – Югра".

Завтра в 10.00 над Вечным огнем на Мемориале Славы пролетят шесть истребителей "Як". В едином строю они пронесут на своих бортах символику "Бессмертного полка" и портреты участников Великой Отечественной войны.

По словам вице-президента Федерации самолетного спорта Югры - организатора акции - Павла Манченко, управлять истребителями будут летчицы пилотажной группы "Барсы" - единственной женской пилотажной группы России, которая базируется в Сургуте.

Павел Манченко подчеркнул, что перед летчиками стоит сложная задача, требующая предельной слаженности экипажей.

"Истребители будут лететь в построении пеленг, друг за другом. Интервал между ними будет составлять порядка трех метров, при этом все они будут двигаться как одно целое, также как колонны "Бессмертного полка", которые идут на земле", - подчеркнул вице-президент Федерации самолетного спорта Югры.

Отметим, в День Победы в Югре пройдет парад военизированных подразделений, ветеранов боевых действий и боевой техники, а также традиционное шествие "Бессмертного полка".

Кроме того, завтра в Сургуте впервые пройдет молодежная акция "Звезда Победы": порядка 400 участников – волонтеров, велосипедистов, мотоциклистов, студентов и общественников – выстроятся в форме пятиконечной звезды на автостоянке у Ледового дворца спорта. Акция стартует в 15.30 и продлится 15 минут.