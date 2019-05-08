"Бессмертный полк" – в небе. Над Сургутом пролетят истребители с портретами героев Великой Отечественной войны

08 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

"Бессмертный полк" – в небе. Над Сургутом пролетят истребители с портретами героев Великой Отечественной войны

Впервые в стране "Бессмертный полк" пройдет не только на земле, но и в небе. Завтра над Сургутом пролетят легендарные истребители "Як" с портретами героев Великой Отечественной войны, сообщили Накануне.RU в АУ "Открытый регион – Югра".

Завтра в 10.00 над Вечным огнем на Мемориале Славы пролетят шесть истребителей "Як". В едином строю они пронесут на своих бортах символику "Бессмертного полка" и портреты участников Великой Отечественной войны.

По словам вице-президента Федерации самолетного спорта Югры - организатора акции - Павла Манченко, управлять истребителями будут летчицы пилотажной группы "Барсы" - единственной женской пилотажной группы России, которая базируется в Сургуте.

Бессмертный полк, истребитель Як(2019)|Фото: АУ "Открытый регион"

Павел Манченко подчеркнул, что перед летчиками стоит сложная задача, требующая предельной слаженности экипажей.

"Истребители будут лететь в построении пеленг, друг за другом. Интервал между ними будет составлять порядка трех метров, при этом все они будут двигаться как одно целое, также как колонны "Бессмертного полка", которые идут на земле", - подчеркнул вице-президент Федерации самолетного спорта Югры.

Бессмертный полк, истребитель Як(2019)|Фото: АУ "Открытый регион"

Отметим, в День Победы в Югре пройдет парад военизированных подразделений, ветеранов боевых действий и боевой техники, а также традиционное шествие "Бессмертного полка".

Кроме того, завтра в Сургуте впервые пройдет молодежная акция "Звезда Победы": порядка 400 участников – волонтеров, велосипедистов, мотоциклистов, студентов и общественников – выстроятся в форме пятиконечной звезды на автостоянке у Ледового дворца спорта. Акция стартует в 15.30 и продлится 15 минут.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Бессмертный полк" – в небе. Над Сургутом пролетят истребители с портретами героев Великой Отечественной войны

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бессмертный полк, югра, сургут, истребитель



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 282

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети