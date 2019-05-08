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Не стало композитора Евгения Крылатова – автора "Прекрасного далеко"

На 86 году жизни скончался композитор Евгений Крылатов.

Печальной новостью в твиттере поделился телеведущий Андрей Малахов: "Сегодня не стало композитора Евгения Крылатова. Автора хитов Крылатые качели и Прекрасное далеко.  RIP".

Крылатов родился на Урале – в пермском городе Лысьва (на тот момент – Свердловская область). Родители будущего композитора были рабочими, а вот дети выбрали творческие профессии: сын стал сценаристом, дочь – музыковедом.

В Перми Крылатов окончил Мотовилихинскую музыкальную школу, Пермское музыкальное училище. Затем был переезд в Москву и учеба сразу на двух факультетах столичной консерватории: по классу сочинения и по классу фортепиано.

Всего за годы творческой деятельности Евгением Крылатовым создано большое количество сочинений в разных жанрах: симфоническая, камерная, эстрадная музыка, музыка для драматического театра, радио и телевидения. Но особенно плодотворно его творчество в кинематографе.

Началом его широкой композиторской известности стала музыка к мультипликационным фильмам "Умка" (1969) со знаменитой "Колыбельной медведицы" и "Дед Мороз и лето". Композиции Крылатова звучали в таких советских хитах как "Достояние республики", "Ох, уж эта Настя!", "Приключения Электроника", "Гостья из будущего".

Крылатов является автором музыки к более чем к 140 фильмам — документальным, художественным и мультипликационным.

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Не стало композитора Евгения Крылатова – автора "Прекрасного далеко"

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Теги: евгений крылатов биография, прекрасное далеко, приключения электроника



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