08 Мая 2019
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Общество В России

Еду школьников проверят на "продуктовую дискриминацию"

Минпросвещения России проведет всероссийский мониторинг школьного питания. В министерстве намерены разработать единую концепцию его организации, пишет "Коммерсант".

Ранее родители волгоградских школьников пожаловались на различия в питании для льготных и нельготных категорий детей. По их словам, льготные категории детей получают в столовой кашу, нельготные - котлеты с гарниром.

Петицию на Change.org с требованием организовать питание детей по одинаковому меню подписали более 45 тысяч человек.

Напомним, ранее и в других российских регионах были выявлены случаи "продуктовой дискриминации" .Так, в двух школах города Чайковский Пермского края дети "богатых родителей", которые смогли сдать денег на еду, питаются полноценно. А дети, у родителей которых денег не хватило, питаются по отдельному меню, причем, порции существенно меньше, чем у остальных.

Кроме того, сообщалось, что проблемы с питанием возникли у ребят из малообеспеченных семей в Кузбассе. Как заявил уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын, обмороки случаются с учениками сельских школ и детьми, которых привозят из отдаленных поселков.

СКР в Кемеровской области, проверив данные о "голодных обмороках" в школах, выявил недостатки в организации питания школьников.

Отметим, текущие проблемы в сфере школьного питания уже обсуждаются на уровне правительства. Один из вариантов их решения - внедрение единых стандартов и требований на федеральном уровне.

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Еду школьников проверят на "продуктовую дискриминацию"

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Теги: школьники, еда, столовая, минпросвещения



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