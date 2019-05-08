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Общество За рубежом

Ким Кардашьян стала кумиром заключенных – она готовит тюремную реформу

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян (38) и ее адвокатская команды были атакованы тысячами заключенных. Отбывающие тюремные сроки заваливают Ким письмами, электронными посланиями, их родственники бесперебойно звонят в офис знаменитости.

Поток просьб о помощи начался после того, как Кардашьян начала борьбу за тюремную реформу, по которой не совершавшие насилия преступники могли бы выходить из тюрьмы досрочно. Например, законопроект мог бы коснуться осужденных за торговлю мелкими партиями наркотиков.

Некоторое время назад команда Ким добилась освобождения 17 заключенных. Дива с пышными формами профинансировала кампанию "90 дней свободы", команду адвокатов возглавили известные юристы Бриттани К. Барнетт и Мингел Коди. Ким даже встречу с Дональдом Трампом устроила, чтобы попросить о помиловании нескольких человек.

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TMZ сообщает, что Ким относится ко всем просьбам очень серьезно. Она каждый вечер выделяет время на прочтение писем и посланий заключенных. Иногда Кардашьян сама отбирает наиболее тронувшие ее истории и просит команду заняться ими. Говорят, в тюрьмах Кардашьян уже величают "принцессой тюремной реформы".

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Ким Кардашьян стала кумиром заключенных – она готовит тюремную реформу

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Теги: ким кардашьян, тюрьма, помощь, адвокат



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