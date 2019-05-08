Гройсман объявил все паспорта РФ у жителей Донбасса "недействительными"

Кабинет министров Украины примет решение о том, что российские паспорта у жителей ДНР и ЛНР являются "незаконными и недействительными". Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман на заседании правительства.

По его словам, Киев никогда не признает никакого гражданства, которое предоставит Россия, и будет просить о том же своих "партнеров". По этим паспортам Украина не пропустит на свою территорию.

"Более того, все паспорта, который будет выдавать Россия теми органами, которые уполномочены выдавать паспорта для украинских граждан, будут тоже недействительными", - сказал он.

При этом Гройсман солгал. Он заявил, что паспорта будут выдаваться "гражданам Украины на нашей территории, на территории суверенного украинского государства в нарушение любых международных норм". Но в реальности паспорта будут выдаваться в Ростовской области. В Донбассе будут только подаваться документы.

Таким образом, создается дипломатический казус. Киев взялся определять действительность гражданства РФ у граждан РФ, явно выходя за пределы своего суверенитета. Напомним, украинский замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука признал, что Россия действует исключительно в рамках своего внутреннего законодательства, определяя, кому и как предоставлять свое гражданство.