Бритни Спирс подала в суд на экс-менеджера, который доводит ее до нервного срыва

Бритни Спирс (37) подала в суд на своего бывшего менеджера Сэма Лутфи. Певица считает, что мужчина преследует ее и пытается пошатнуть ее психическое здоровье.

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Согласно исковым документам, поп-принцесса просит оградить ее от влияния Лутфи: он, якобы, подделывает письма певицы и ее матери, пишет негативные комментарии, провоцирует поклонников звезды. В частности, Лутфи постоянно намекает, что Бритни насильно держат в психиатрической больнице, что ее отец – настоящий тиран. Зачем все это Лутфи – непонятно, возможно, он хочет пропиариться и хайпануть или отомстить Джейми Спирсу, который в свое время выгнал Лутфи.

Интересно, что в начале недели в суд подала мать Бритни – Линн Спирс. Многие считают, что ее подговорил именно Лутфи. Родительница звезды хочет узнать детали лечения дочери: зачем она лежала в рехабе, была ли госпитализация добровольной. Между тем, как отмечает TMZ, опекунство по суду, которое осуществляет над дочерью Джейми Спирс, не дает ему право направлять Бритни в больницу или заставлять принимать лекарства – все это она делает добровольно.