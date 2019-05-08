08 Мая 2019
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"Мы всегда будем помнить о подвиге героев-освободителей": Путин поздравил свердловчан с Днем Победы

Президент РФ Владимир Путин направил в адрес главы Среднего Урала Евгения Куйвашева и жителей региона поздравления с Днем Победы. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
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"Своей огромной нравственной, вдохновляющей силой этот праздник объединяет все поколения граждан нашей страны. Он навеки вписан в судьбу каждой российской семьи, каждого человека.

Мы всегда будем помнить о подвиге героев-освободителей, сокрушивших нацизм, отстоявших родную землю от врага. Искренне гордимся тем, что являемся наследниками великих традиций самоотверженного служения Отечеству, завещанных нам ветеранами", - говорится в телеграмме главы государства.

Свои поздравления свердловчанам также направили председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и руководитель администрации президента России Антон Вайно.

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"Мы всегда будем помнить о подвиге героев-освободителей": Путин поздравил свердловчан с Днем Победы

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Теги: Путин, День Победы, поздравление



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