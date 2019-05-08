24 лесных пожара потушили за сутки на Южном Урале

В Челябинской области за минувшие сутки ликвидировали 24 лесных пожара на площади 878,67 гектара. На тушении работали 476 человек и 160 единиц техники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления лесами региона.

На сегодняшний день на территории Брединского лесничества на тушении крупного лесного пожара работает 130 человек и 43 единицы техники. На территории Чебаркульского лесничества на площади 500 гектар локализован крупный лесной пожар.

Как отметил начальника главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров, обстановка на территории региона тяжелая.

"Для возникновения пожара, при таких условиях, будет достаточно одного окурка, выброшенного из окна. Любые действия с огнем на поле, в лесу или рядом с ним могут иметь страшные последствия", - подчеркнул он.

Южноуральцев призвали быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

Напомним, с 1 мая на территории области введен особый противопожарный режим. Теперь за нарушение правил пожарной безопасности штраф составит от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, на должностных лиц - от 20 - 40 тысяч рублей и на юридических - от 300 - 500 тысяч рублей.