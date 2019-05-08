08 Мая 2019
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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге продолжаются массовые эвакуации. "Заминировали" более 20 объектов

В Екатеринбурге продолжается массовая эвакуация людей их торговых центров. На данный момент волна минирования задела более 20 зданий, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Известно о следующих объектах: ТЦ "Свердловск", ТЦ "Палладиум", ТРЦ "Карнавал", ТЦ "Академический", "Глобус", "Кит", БЦ "Небо", "Фан-Фан", "Дирижабль", "Гранат", "Успенский", "Буревестник" и "Алатырь".

Также эвакуировали людей из делового центра на Шейнкмана, 9, БЦ "Панорама" и института "Уралмашзавода" на Машиностроителей, 19 и "Атриум Палас Отель".

Эвакуировали и посетителей рынка на Громова. "Внимание, пожарная тревога, сработала система пожарной сигнализации, всем находящимся в здании срочно покинуть свое помещение через запасные и аварийно-спасательные пути", - сообщали при эвакуации.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области отметили, что комментарий будет готов по итогам уже начавшихся проверок. Получить оперативный комментарий у сотрудников регионального ФСБ не удалось.


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В Екатеринбурге продолжаются массовые эвакуации. "Заминировали" более 20 объектов

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Теги: екатеринбург, эвакуация, тц, предприятия



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Ранее 08.05.2019 08:30 Мск В Екатеринбурге эвакуировали четыре торговых центра, институт и деловой центр

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