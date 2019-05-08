Памятник Сталину в Новосибирске установлен

В Новосибирске завершились работы на месте установки памятника Иосифу Сталину.

Бюст Генералиссимуса Советского Союза с прикреплённым на постаменте бронзовым орденом "Победа" воздвигнут на территории обкома КПРФ, что стало компромиссным решением после отказа худсовета при мэрии разместить его в общественном пространстве.

Как рассказал Накануне.RU один из инициаторов установки памятника Алексей Денисюк, сегодня будут смонтированы гранитные плиты с цитатами Сталина и стихотворением Александра Вертинского о заслугах Генералиссимуса.

Церемония открытия состоится завтра на ул. Большевистская, 29 в 15.30 по местному времени. Ожидается, что в ней примет участие мэр города Анатоий Локоть.