Пассажиров из самолета в Белгороде эвакуировали на взлетно-посадочной полосе

Вылет самолета из аэропорта Белгорода был задержан на шесть часов из-за задымления в салоне.

Ночной рейс в Калининград должен был выполнять самолет Bombardier CRJ200, принадлежащий авиакомпании "Руслайн". Однако в салоне пассажиры почувствовали запах гари.

Как отмечает Regnum, самолет уже выехал на взлетную полосу. Судно остановили, 43 пассажира были эвакуированы.

По данным очевидцев, это заняло меньше минуты. В итоге рейс отложили до утра, в Калининград вылетело другое воздушное судно.

Напомним, также из-за запаха гари в Шереметьево был отменен рейс SSJ-100. Вылет был запланирован на 23:00 мск 7 мая, однако рейс пришлось отменить. Пассажиров, которые вылетали в Ригу, вывели из лайнера.

5 мая в аэропорту Шереметьево приземлился SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту находились 72 пассажира. Самолет выполнял рейс Москва - Мурманск, однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу. После воздушное судно сгорело. В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек.