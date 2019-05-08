08 Мая 2019
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Общество Санкт-Петербург

На разъяренную соратницу Навального Соболь написали заявление в полицию за нападение на прохожего

То, что Любови Соболь свойственны неадекватные реакции и даже истеричные припадки, было ясно всем, кто хоть раз смотрел контент ФБК Навального на «Ютубе». В жизни, как оказалось, «орущая баба в ночнушке» (так госпожу прозвали в сети) еще неадекватнее, чем на видео. Накануне она набросилась на прохожего с оскорблениями, избила, а затем преследовала его.

Увидев юриста ФБК на улице Винокурова, молодой парень решил снять ее на телефон. Что вполне объяснимо: Любовь Соболь - публичный человек, кандидат в Мосгордуму по 43 округу. Законом съемка в общественных местах не запрещена. Заметив включенную камеру телефона, женщина внезапно разнервничалась: набросилась на парня, стала хватать его за одежду, бить, оскорблять. Требовала извиниться за съемку, называя его мразью. Когда парень пытался уйти, Соболь устроила погоню.

Возмущенный таким поведением пострадавший подал на Соболь заявление в полицию и потребовал провести проверку по факту оскорблений, избиения и преследования со стороны женщины. Он пояснил, что юрист ФБК вела себя неадекватно – кричала, кидалась на него и постоянно пыталась ударить по лицу.

соболь заявление в полицию(2019)|

Соратница Навального, желающая стать депутатом Мосгордумы, вообще-то давно зарекомендовала себя как скандалистка, не сильно уважающая окружающих. При этом Соболь избегает вопросов об имуществе и предвыборной программе. Ранее от нее пострадал журналист ФАН. После вопроса о том, планирует ли юрист ФБК обнародовать данные о своих доходах, корреспондента оттолкнули, а Соболь поспешила ретироваться.

Агрессивное поведение Соболь , вонечно, вызывает вопросы. Ведь хамское отношение к людям недопустимо для гражданки, желающей стать депутатом – то есть, представителем народной власти. Будет ли такой юрист ФБК заботиться о людях? Ее поведение наглядно показывает, что она, мягко говоря, не очень любит людей, раз кидается на прохожих. Пока Соболь явно ведет себя не как политик, а как «крикунья со двора» - любительница качать права, сидя на лавочке возле дома в грязном халате.

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На разъяренную соратницу Навального Соболь написали заявление в полицию за нападение на прохожего

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Теги: любовь соболь, фбк, навальный, нападение на прохожего, заявление в полицию, выборы в мосгордуму



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