Овечкин, Малкин и другие: назван состав сборной России по хоккею на ЧМ-2019 в Братиславе

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на чемпионат мира-2019 в Братиславе.

Как сообщили Накануне.RU в Федерации хоккея России, для участия в турнире выбраны следующие игроки: вратари - Андрей Василевский, Александр Георгиев и Илья Сорокин; защитники - Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров и Михаил Сергачев; нападающие - Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов и Никита Гусев.

Как уточнили в ФХР, окончательная заявка из 25 человек будет названа непосредственно в Братиславе.

Напомним, ЧМ-2019 пройдет в мае. Россия сыграет в группе В и встретится со сборными Чехии, Норвегии, Латвии, Австрии, Италии, Швеции и Швейцарии. Первая игра состоится 10 мая против норвежцев.