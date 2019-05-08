Детский центр в Ноябрьске, оказавшийся в центре скандала с голодовкой и "антикоррупционным спектаклем", выкупит мэрия

В Ноябрьске бизнесмен Геннадий Гунько, объявивший голодовку в знак протеста против признания досугового центра "Парк" самостроем, после личного обращения к нему мэра Алексея Романова прекратил акцию. Предприниматель и его компаньон Виктор Данилов встретились с представителями мэрии и договорились о механизме разрешения спора, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, конфликт произошёл из-за досугового центра "Парк" и земли, на которой он стоит. В нём расположены детские кафе, игровые автоматы, тир, театральная сцена. Летом на площади перед зданием ездят детские машины, зимой дети могут покататься там же с горки. Владеют всем этим Данилов и Гунько. Данилов купил готовое здание 10 лет назад, а участок, на котором стоит "Парк", арендовал у мэрии. Недавно у администрации города появился проект реконструкции городского парка.

"Вероятно, понадобилась земля, на которой стоит центр. Чиновники обратились в конце 2018 г. в суд, чтобы признать центр самостроем и снести. Основывались они на том, что здание на 1 м выходит за границы земельного участка, который они и дали в аренду", - рассказал ранее Накануне.RU Данилов.

Компаньоны предложили передвинуть участок на метр, чтобы исправить кадастровую ошибку. Суд принял решение в пользу мэрии, Данилов и Гунько обжаловали его. Мэрия во время суда предложила выкупить здание за 3 млн руб. Владельцы же согласны продать "Парк" по рыночной или по кадастровой стоимости, последняя – 12,5 млн руб. за помещение в 200 "квадратов".

Гунько в знак протеста против позиции мэрии объявил было голодовку, однако отказался от этого намерения.

"Состоялась встреча с представителями мэрии, начался конструктивный разговор. Рассматривалось несколько вариантов дальнейших действий, например, разрешить работать дальше. Но администрацию этот вариант не устроил – земля нужна. Договорились с привлечением независимой оценки определить рыночную стоимость здания, будет подписано мировое соглашение – администрация заплатит компенсацию. Глава города Алексей Романов обратился к Гунько с официальным письмом, попросил остановить голодовку, он согласился", - рассказал Накануне.RU Данилов.

Добавим, о ситуации рассказали на "первом в России антикоррупционном спектакле". Премьера состоялась 24 апреля в Ноябрьске. Сценарий постановки придумали дети – учащиеся театральной студии "Парка".

"Главными героями постановки стали чиновники городской администрации. Как и в реальной жизни, согласно сюжету, они выгоняют театральную студию на улицу из здания детского центра, которое юные театралы занимают уже не один год", - таков заявленный сценарий постановки.