Ветераны Великой Отечественной и труженики тыла из Кургана и Шадринска до конца мая смогут бесплатно ездить на такси

В Кургане и Шадринске до конца мая будет действовать специальная акция, по которой ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплтно ездить на такси.

О такой акции зауральские власти договорились с такси "Максим" и "Яндекс такси", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Помимо ветеранов и инвалидов Великой Отечественной бесплатной услугой смогут воспользоваться несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", труженики тыла, лица, сопровождающие ветеранов.

Алгоритм действий очень простой: нужно позвонить по номеру телефона социальной службы (в Кургане - 45-97-88, в Шадринске - 3-28-16) и назвать номер соответствующего удостоверения.

Заказы будут принимать 9 мая и в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов.