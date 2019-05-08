08 Мая 2019
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Общество Курганская область

Ветераны Великой Отечественной и труженики тыла из Кургана и Шадринска до конца мая смогут бесплатно ездить на такси

В Кургане и Шадринске до конца мая будет действовать специальная акция, по которой ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплтно ездить на такси.

О такой акции зауральские власти договорились с такси "Максим" и "Яндекс такси", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Помимо ветеранов и инвалидов Великой Отечественной бесплатной услугой смогут воспользоваться несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", труженики тыла, лица, сопровождающие ветеранов.

Алгоритм действий очень простой: нужно позвонить по номеру телефона социальной службы (в Кургане - 45-97-88, в Шадринске - 3-28-16) и назвать номер соответствующего удостоверения.

Заказы будут принимать 9 мая и в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов.

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Ветераны Великой Отечественной и труженики тыла из Кургана и Шадринска до конца мая смогут бесплатно ездить на такси

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Теги: ветераны, Курган, Шадринск, такси, бесплатный проезд



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