Олег Газманов рекламирует странную линию одежды под брендом "Бессмертный полк"

Пока в сети обсуждают моду на детские военные костюмы ко Дню Победы, для взрослых предприимчивые коммерсанты тоже придумали специальную "победоносную" одежду.

Так, певец Олег Газманов (67) рекламирует бренд одежды, запустивший ко Дню Победы линию "Бессмертный полк". Идея сама по себе весьма спорная, а тут еще и исполнение вызывает вопросы.

"Я, не снимая носил эту одежду больше года. Сносил кучу футболок и бейсболок и т.д потому что это удобно, хорошего качества и красиво. Спасибо художникам и дизайнерам этой команды. Особенно мне понравилась линия бессмертный полк Перед Днём Победы вышла новая коллекция- у меня она уже есть!", - пишет в Instagram Газманов (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

В описании коллекции на сайте бренда говорится о данной коллекции: "Созданная при поддержке команды "Бессмертный Полк Москва" в память о тех, кто подарил нам мирное небо и возможность жить и трудиться на родной земле".

Точно можно сказать одно: коллекция получилась, мягко говоря, эклектичной. Советские гербы, надписи на английском и т.д. Например, надпись "Бессмертный полк" на толстовке красуется на фоне российского двуглавого орла. В такой одежде хорошо бы смотрелась депутат Наталья Поклонская, которая, как известно, приходит на акцию "Бессмертный полк" с портретом царя Николая II. Странно смотрятся надписи "Everlasting memory" ("Вечная память") и "1418 Days of War" ("1418 дней войны"). Возможно, они сделаны с расчетом на иностранную аудиторию, но тогда почему не переведены надписи "На Берлин!" и "День Победы". Кстати, кепки весьма напоминают по стилистике американские ветеранские бейсболки. На рукаве одной из футболок красуется шеврон с цифрой 9, тремя флагами: советским, американским и британским, а также надпись "Я Russia" с российским триколором.