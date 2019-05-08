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Олег Газманов рекламирует странную линию одежды под брендом "Бессмертный полк"

Пока в сети обсуждают моду на детские военные костюмы ко Дню Победы, для взрослых предприимчивые коммерсанты тоже придумали специальную "победоносную" одежду.
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Так, певец Олег Газманов (67) рекламирует бренд одежды, запустивший ко Дню Победы линию "Бессмертный полк". Идея сама по себе весьма спорная, а тут еще и исполнение вызывает вопросы.

"Я, не снимая носил эту одежду больше года. Сносил кучу футболок и бейсболок и т.д потому что это удобно, хорошего качества и красиво. Спасибо художникам и дизайнерам этой команды. Особенно мне понравилась линия бессмертный полк Перед Днём Победы вышла новая коллекция- у меня она уже есть!", - пишет в Instagram Газманов (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

В описании коллекции на сайте бренда говорится о данной коллекции: "Созданная при поддержке команды "Бессмертный Полк Москва" в память о тех, кто подарил нам мирное небо и возможность жить и трудиться на родной земле".

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Точно можно сказать одно: коллекция получилась, мягко говоря, эклектичной. Советские гербы, надписи на английском и т.д. Например, надпись "Бессмертный полк" на толстовке красуется на фоне российского двуглавого орла. В такой одежде хорошо бы смотрелась депутат Наталья Поклонская, которая, как известно, приходит на акцию "Бессмертный полк" с портретом царя Николая II. Странно смотрятся надписи "Everlasting memory" ("Вечная память") и "1418 Days of War" ("1418 дней войны"). Возможно, они сделаны с расчетом на иностранную аудиторию, но тогда почему не переведены надписи "На Берлин!" и "День Победы". Кстати, кепки весьма напоминают по стилистике американские ветеранские бейсболки. На рукаве одной из футболок красуется шеврон с цифрой 9, тремя флагами: советским, американским и британским, а также надпись "Я Russia" с российским триколором.

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Олег Газманов рекламирует странную линию одежды под брендом "Бессмертный полк"

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Теги: олег газманов, бессмертный полк, одежда



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