08 Мая 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Савченко хочет возглавить МИД или Минобороны Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, вышедшая недавно на свободу, заявила в эфире телеканала "112 Украина", что была бы полезна новому президенту Владимиру Зеленскому "как министр обороны или министр иностранных дел". При этом она сказала, что лично с ним не встречалась.
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Напомним, Савченко была освобождена судом 16 апреля после годичного содержания под стражей. Суд не стал продлевать эту меру пресечения, хотя следствие не окончено.

В то же время почти все эксперты считают, что Савченко освобождена окончательно из-за ухода Петра Порошенко, который ее упрятал в тюрьму как своего политического противника.

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Савченко хочет возглавить МИД или Минобороны Украины

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Теги: Украина, Надежда Савченко



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