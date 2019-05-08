Зауральцы могут сообщить о пожарах на специальную "горячую линию"

Власти Курганской области организовали специальную "горячую линию" по пожарам - люди могут отправить сообщение на номер 8-912-832-24-45.

В нем нужно указать информацию о месте, дате и времени возгорания, отправить фото и видео инцидента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Как ранее сообщало Накануне.RU, с 7 по 12 мая в Зауралье установится аномально жаркая погода - столбик термометра в некоторых районах поднимется до +38 градусов.

Глава области Вадим Шумков попросил жителей не выезжать на природу и на дачные участки, не жечь костры, мусор и траву.

"Я бы хотел, чтобы мы разговаривали не только языком запретов, но и языком разума, чтобы люди сами подумали, что подобные действия на аномальной жаре могут привести к непоправимым последствиям", - добавил Шумков.