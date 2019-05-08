После ЧП с SSJ-100 Медведев поручил усовершенствовать авиаперевозки

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтрансу подготовить предложения по совершенствованию осуществления воздушных перевозок.

Как сообщает РИА Новости, речь идет, в том числе, и о вопросах организационного характера.

Поручения даны главой правительства после катастрофы самолета SSJ-100, которая произошла 5 мая в аэропорту Шереметьево.

Самолет "Аэрофлота" после попадания молнии и отказа части техники произвел жесткую посадку, после чего начался пожар. Погиб 41 человек, всего на борту находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа.

Основной версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100, по данным СМИ, является ошибка пилотов при посадке лайнера.

При этом появлялась информация о том, что пассажиры SSJ-100 погибли из-за желания достать свои вещи с багажных полок, что затруднило эвакуацию с задних рядов самолета.