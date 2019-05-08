В США показали орудие убийства Троцкого

Ледоруб, которым агент НКВД Рамон Меркадер убил бежавшего в Мексику революционера Льва Троцкого, впервые продемонстрирован на публике. Как передаёт ТАСС, орудие стало экспонатом Международного музея шпионажа в Вашингтоне.

Ледоруб 40 лет считался утраченным, ещё три года после обнаружения ушло на то, чтобы установить его подлинность. Несколько лет после убийства Троцкого улика пролежала в хранилище вещественных доказательств, после чего один из агентов тайной полиции Мексики, участвовавший в расследовании, забрал ледоруб себе. Внучка полицейского Анна Алисия Салас продала реликвию американскому предпринимателю и историку Киту Мелтону.

Эксперты-криминалисты установили, что пятна крови находятся там же, где и на фотографиях 1940 г. Кроме того, удалось найти клеймо производителя - информацию, отсутствующую на опубликованных снимках, но зафиксированную в отчётах мексиканской полиции. Орудие убийства Льва Троцкого было изготовлено в Австрии в 1928 г.

Лев Троцкий после революции занимал ряд руководящих должностей в СССР, однако после усилившихся разногласий со Сталиным был выслан из страны и в итоге оказался в эмиграции в столице Мексики. Троцкий обвинил Сталина в "бонапартизме", а в 1938 г. провозгласил создание Четвёртого интернационала. Примерно в это время в окружение Троцкого был внедрён ветеран Гражданской войны в Испании Рамон Меркадер. 20 августа 1940 г. он, проникнув в дом Троцкого, нанёс ему удар ледорубом. От полученного ранения опальный революционер скончался на следующий день.

Рамон Меркадер был задержан и полностью отбыл двадцатилетний срок за убийство. В 1960 г. был удостоен звания Героя Советского Союза.