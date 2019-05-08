В Прикамье у должницы изъяли... детей

В Бардымском районе после визита судебных приставов к одной из должниц из её семьи изъяли детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления ФССП.

Приставы в очередной раз объезжали должников, живущих в Бардымском районе. Подъехав к частному дому, долг хозяйки которого – 200 тыс. руб., взыскатели заметили, что дверь открыта. В ответ на стук в коридор вышли дети. На просьбу пригласить кого-нибудь из взрослых, они ответили, что одни. Старшая, 12-летняя девочка сообщила, что должница – её тётя, которая оставила племянницу со своими детьми и уехала оформлять документы на новорожденного, который две недели назад появился в семье. Она добавила, что одному из её двоюродных братьев девять лет, другому – три.

"Нянька" не смогла сказать, давно ли она пришла в гости и как долго ей предстоит приглядывать за мальчиками. Вскоре должница подтвердила приставам по телефону, что уехала получать документы, и пообещала вернуться через час. Один из приставов остался с детьми, другой ушёл к должникам, живущим поблизости.



За два часа должница так и не появилась. В ответ на звонок приставов она попросила оставить её в покое. Аргументы о том, что сотрудников управления в тот момент волновали только дети, оставленные без присмотра, не подействовали. Приставы были вынуждены обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Бардымского района, сотрудники которой забрали детей.