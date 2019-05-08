Киев поднял зарплаты военным в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая текущего года размеров вознаграждения за участие военнослужащих в "операции объединенных сил" в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Военнослужащим, которые находятся на линии фронта, увеличена зарплата на 5 тыс. грн, в других районах - на 1 тыс. Теперь минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника в Донбассе будет составлять: на линии фронта - 27 тыс. грн, в других районах - 17 тыс. А командира батальона - 35 тыс. и 25 тыс. соответственно.

Ведомство отмечает, что повышение проводится в плановом порядке и было заложено в бюджете. При этом 6 мая пока еще действующий президент Петр Порошенко дал такое поручение.

Напомним, Порошенко 6 мая назначил нового командующего украинскими войсками в Донбассе.