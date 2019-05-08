08 Мая 2019
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В России за год набор для шашлыка подорожал на 16%

Шашлычный набор для россиян за год подорожал на 16%, сообщает РИА Новости.

Оператор фискальных данных "Платформа ОФД" проанализировал траты россиян в розничных магазинах и заведениях общепита с 1 по 5 мая в 2018 и 2019 годах.

Затраты россиян на минимальный шашлычный набор (порция шашлыка, мангал, шампуры, розжиг) в эти майские праздники составили 970 рублей.

В число регионов, лидирующих по тратам на шашлыки и принадлежности, вошли Москва и Подмосковье, Татарстан, а также Свердловская и Челябинская области.

Напомним, по информации Росстата, хлеб и хлебобулочные изделия в апреле подорожали на 8,2%, по сравнению с данными год назад.

Основной причиной в В Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" назвали удорожание пшеницы и муки. Кроме того, в текущем году вырос НДС, что также отразилось на стоимости хлебобулочных изделий.

Напомним, ставка НДС поднялась с 18 до 20% с 1 января 2019 г. В "Единой России" заявляли, что рост НДС не приведет к повышению стоимости продуктов питания.

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В России за год набор для шашлыка подорожал на 16%

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Теги: шашлык, набор для шашлыка



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