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Происшествия Курганская область

В Кургане из-за сообщений о бомбах эвакуировали деловой центр и Дом быта

В Кургане утром 8 мая из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуировали сразу два здания с большим скоплением людей - это Региональный деловой центр на улице Бурова-Петрова и Дом бытовых услуг на Коли Мяготина, передает корреспондент Накануне.RU.

Никаких официальных комментариев от силовых структур пока нет.

Источник Накануне.RU в УМВД России по Курганской области сообщил, что минирования оказались ложными, никаких бомб не нашли.

"Это просто очередная волна лжеминирований. Поводов для паники нет", - отметил источник.

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В Кургане из-за сообщений о бомбах эвакуировали деловой центр и Дом быта

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Теги: Дом быта, Региональный деловой центр, эвакуация, полиция, лжеминирования



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