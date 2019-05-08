Жена Джорджа Клуни помогла вызволить из тюрьмы в Мьянме журналистов Reuters

Актер Джордж Клуни (58) рассказал, что его жена, адвокат по международному праву Амаль Клуни (41) принимала непосредственное участие в освобождении журналистов Reuters в Мьянме.

В шоу Джимми Киммела накануне актер признался, что "очень счастлив", поскольку команде его жены удалось вызволить журналистов Ва Лоуна и Чжо Соо У из тюрьмы. Суд Мьянмы приговорил их к семи годам заключения за сбор сведений, составляющих государственную тайну. По словам Клуни, "Амаль работала над этим делом круглосуточно". Прошлой ночью они вышли из тюрьмы, поэтому мы очень рады", - рассказал актер.

Журналисты ранее заявляли, что секретные сведения нарочно не собирали, а всего лишь проводили расследование гибели нескольких членов этнической группы рохинджа.

В СМИ, кстати, была информация о том, что журналистов освободили по амнистии, объявленной властями по случаю традиционного нового года. Таким образом, власти Мьянмы не признали невиновность осужденных репортёров и неправомерность приговора. По сообщению китайского портала "Пэнпан синьвэнь", на свободу вышли 6,5 тыс. человек, в ходе двух предыдущих этапов амнистии 17 и 26 апреля - соответственно 9500 и 7000 человек, в том числе 16 иностранцев.