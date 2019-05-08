В туалете на Красной площади в Москве нашли застреленного полицейского

Следственный комитет начал проверку по факту смерти полицейского в центре Москвы.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, сегодня, 8 мая, в центре города было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Как добавили в ведомстве, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным СМИ, тело силовика было обнаружено в туалете возле Государственного исторического музея на Красной площади. Утверждается, что он находился на дежурстве и смертельное ранение якобы получил из своего табельного пистолета.