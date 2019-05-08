08 Мая 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко дал указание своей фракции оттягивать инаугурацию Зеленского

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко дал указание своей фракции в Верховной раде голосовать против инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 19 мая. Об этом написал в Facebook депутат Верховной рады Виктор Балога.
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Напомним, ранее в Верховной Раде было зарегистрировано постановление о проведении инаугурации 19 мая.

Как сообщало Накануне.RU, Верховная рада намеренно оттягивает инаугурацию Зеленского, опасаясь своего роспуска. Зеленский же не хочет раскрывать свои планы по парламенту до вступления в должность.

Известно, что дата инаугурации Зеленского будет определена не ранее 14 мая, но состоится не позднее 2 июня. Советник Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк не исключает, что инаугурация может состояться уже в июне. При этом пять лет назад инаугурация Порошенко прошла уже через 13 дней после выборов.

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Порошенко дал указание своей фракции оттягивать инаугурацию Зеленского

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, инаугурация



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