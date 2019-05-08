В День Победы мегионцам расскажут о войне с помощью "цифры"

На центральной площади Мегиона в День Победы установят уникальный выставочный комплекс. Как рассказали Накануне.RU в "Славнефть-Мегионнефтегазе", благодаря современным VR-технологиям у посетителей цифрового павильона будет возможность поднять в небо самолет времен Великой Отечественной войны или взять на себя управление легендарным Т-34. Эффект полного погружения в атмосферу достигается за счет объемного изображения и звука.

Также на площади будет развернут VR-кинотеатр, в котором детям покажут мультфильм по стихотворению Александра Твардовского "Танкист". Еще один объект тематической цифровой площадки "Славнефть-Мегионнефтегаза" – мобильный планетарий. В нем можно будет посмотреть исторический фильм о войне.

Кроме того, в День Победы нефтяники организуют выставку артефактов, найденных мегионскими поисковиками на полях сражений Великой Отечественной. В составе отряда "Истоки" школьники выполняют сложную, но благородную миссию – помогают возвращать из небытия имена солдат и офицеров, павших в боях за Родину. На протяжении многих лет "Мегионнефтегаз" оказывает отряду всестороннюю поддержку в организации поисковых экспедиций.

"Передавать новым поколениям память о великом подвиге нашего народа, о цене той Победы, – важнейшая задача. Решать ее можно в том числе с помощью современных цифровых технологий, к которым так восприимчива молодежь. Ведь форма может быть разной, главное – содержание, а оно неизменно: мы помним, гордимся и чтим тех, кто дал нам возможность жить под мирным небом. И надеемся, что так будет всегда", – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.