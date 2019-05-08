Глава Челябинска отчитался о доходе в 2,4 млн рублей. Его заместители зарабатывают больше

08 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Челябинская область

Глава Челябинска отчитался о доходе в 2,4 млн рублей. Его заместители зарабатывают больше

Глава Челябинска Владимир Елистратов задекларировал доход за 2018 год в размере 2,4 млн рублей. Меньше мэра заработали только два его заместителя Владимир Алейников и Владимир Слободский, передает корреспондент Накануне.RU.

В собственности у руководителя города, который в 2018 году занимал должность замглавы Челябинска по правовым и имущественным вопросам, квартира и автомобиль Лендровер Фрилендер 2. В собственности у супруги только гараж. В прошлом году она заработала почти 538 тыс. руб.

Самый высокий доход за прошлый год задекларировал вице-мэр по социальной политике Игорь Лопаткин. Его доход составил 8,3 млн рублей. В собственности – квартира, нежилое помещение и Mersedes-Benz GLK. Вице-мэр и глава аппарата мэрии Евгений Шинин заработал 5 млн рублей. Ему принадлежат земельный участок и Тойота Лэнд Крузер.

Первый заместитель мэра Наталья Котова отчиталась о доходе в 4,3 млн рублей. В собственности у нее земельный участок, садовый дом и квартира. Замглавы по экономике Елена Мурзина в прошлом году заработала 2,8 млн рублей. Ей и мужу принадлежат квартира.

Заместитель главы по градостроительству Владимир Слободский отчитался о доходе в 2,3 млн рублей. У него земельный участок и Ниссан Teana. При этом супруге вице-мэра принадлежат три квартиры, земельный участок, жилой дом и комната.

Замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников заработал 2,1 млн рублей. У него есть два земельных участка, квартира, нежилое помещение и три гаража.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Челябинска отчитался о доходе в 2,4 млн рублей. Его заместители зарабатывают больше

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Елистратов, сведения о доходах, декларация, Наталья Котова,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 266

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети