Глава Челябинска отчитался о доходе в 2,4 млн рублей. Его заместители зарабатывают больше

Глава Челябинска Владимир Елистратов задекларировал доход за 2018 год в размере 2,4 млн рублей. Меньше мэра заработали только два его заместителя Владимир Алейников и Владимир Слободский, передает корреспондент Накануне.RU.

В собственности у руководителя города, который в 2018 году занимал должность замглавы Челябинска по правовым и имущественным вопросам, квартира и автомобиль Лендровер Фрилендер 2. В собственности у супруги только гараж. В прошлом году она заработала почти 538 тыс. руб.

Самый высокий доход за прошлый год задекларировал вице-мэр по социальной политике Игорь Лопаткин. Его доход составил 8,3 млн рублей. В собственности – квартира, нежилое помещение и Mersedes-Benz GLK. Вице-мэр и глава аппарата мэрии Евгений Шинин заработал 5 млн рублей. Ему принадлежат земельный участок и Тойота Лэнд Крузер.

Первый заместитель мэра Наталья Котова отчиталась о доходе в 4,3 млн рублей. В собственности у нее земельный участок, садовый дом и квартира. Замглавы по экономике Елена Мурзина в прошлом году заработала 2,8 млн рублей. Ей и мужу принадлежат квартира.

Заместитель главы по градостроительству Владимир Слободский отчитался о доходе в 2,3 млн рублей. У него земельный участок и Ниссан Teana. При этом супруге вице-мэра принадлежат три квартиры, земельный участок, жилой дом и комната.

Замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников заработал 2,1 млн рублей. У него есть два земельных участка, квартира, нежилое помещение и три гаража.