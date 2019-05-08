Бывшая гражданская жена Немцова хочет жить и вести бизнес в Майами

46-летняя светская львица, владелица PR-агентства и бывшая гражданская жена Бориса Немцова Екатерина Одинцова задумалась над переездом в Майами.

Сейчас Одинцова отдыхает в США с дочкой от Немцова Диной. В Instagram загорелая и счастливая женщина пишет: "Очень люблю Майами - чувствую себя здесь абсолютно гармонично. Климат идеальный - для меня. Хочу здесь жить и работать, вот сижу и думаю, как бы мне сюда перенести свой бизнес. Или открыть новый. Какие есть идеи?". Не все подписчики Екатерины, правда, согласны с ней. Telegram-канал "Антиглянец" обратил внимание на такой комментарий – от телеведущей Елены Малышевой: "Никаких, Катюш. Мы там нужны, как рыбе зонтик".

Вообще, посты Одинцовой из США исключительно жизнерадостные и позитивные. Вот она позирует на фоне пальм: "Жизнь — это уже счастье. Тот, кто это понимает — никогда не жалуется на свою судьбу и никогда ни о чем не жалеет".