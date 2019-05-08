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Экономика Свердловская область Уральский ФО

Аукцион по продаже магазинов "Фарфора Сысерти" признан несостоявшимся

Аукцион по продаже ООО "Уральский фарфор" (два фирменных магазина завода "Фарфор Сысерти") признан несостоявшимся. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

Напомним, ранее власти Свердловской области решили выставить на продажу 100% долю региона в ООО "Уральский фарфор". Начальная стоимость составляла 2,8 млн руб.

В результате аукцион признали несостоявшимся. Причиной стало отсутствие допущенных участников.

Напомним, в 2017 году было принято решение инвестировать в "Фарфор Сысерти" 152 млн руб. В прошлом году областные власти сообщили, что предприятие завершило финансовое оздоровление.

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Аукцион по продаже магазинов "Фарфора Сысерти" признан несостоявшимся

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Теги: Фарфор Сысерти, аукцион, итоги



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