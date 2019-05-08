Полиция Екатеринбурга выясняет, почему женщина умерла около городской больницы

Полиция Екатеринбурга устанавливает дополнительные обстоятельства смерти женщины возле городской больницы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, по данному факту расследуется уголовное дело.

Напомним, что инцидент произошел 5 июня 2018 года: женщине стало плохо в нескольких метрах от Центральной городской больницы №23. Прохожие вызвали ей "скорую", однако пациентка скончалась, не дождавшись помощи врачей.

"В настоящее время сотрудники полиции устанавливают дополнительные обстоятельства инцидента, а также свидетелей произошедшего. Граждан, которые обладают какой-либо значимой для следствия информацией, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 8(982)7075596 (следствие), (343)356-42-14 (дежурная часть)", - добавили в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Ранее прокуратура и СК организовали проверку по информации о том, что врачи больницы не оказали женщине медицинскую помощь. Прокуратура взяла расследование уголовного дела под контроль.