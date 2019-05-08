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Крушение в Шереметьево (подборка)

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Происшествия Центральный ФО В России Москва

Американец, погибший при посадке SSJ-100, приехал в Россию на работу своей мечты

При аварийной посадке пассажирского самолета SSJ-100 в Шереметьево погиб 22-летний гражданин США.

22-летний Джереми Брукс прибыл в Россию перед катастрофой, чтобы работать в качестве рыболовного гида. Как пишет Regnum со ссылкой на американское издание, американец направлялся на работу своей мечты.

Брукс окончил колледж Колорадо со степенью в области экологических исследований. В своем блоге он написал: "Я не очень хорошо объясняю свою любовь к рыбалке, но это любовь, которая значила для меня все большую часть моей жизни".

Катастрофа самолета SSJ-100 произошла 5 мая при посадке в аэропорту Шереметьево. Самолет "Аэрофлота" после попадания молнии и отказа части техники произвел жесткую посадку, после чего начался пожар. Погиб 41 человек, всего на борту находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа.

Основной версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100, по данным СМИ, является ошибка пилотов при посадке лайнера.

Ранее стало известно о чем говорили пилоты сгоревшего самолета SSJ-100 с диспетчерами - канал РЕН-ТВ опубликовал расшифровку.

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Американец, погибший при посадке SSJ-100, приехал в Россию на работу своей мечты

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Теги: Шереметьево, Superjet, пожар, американец



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Развитие сюжета:

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Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

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