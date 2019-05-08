В Тюмени "заминировали" четыре торговых центра

Волна "минирований", которая сегодня утром "накрыла" сначала Екатеринбург, а потом и Пермь, добралась до Тюмени, сообщила Накануне.RU глава пресс-службы областного управления МВД Светлана Новик.

Силовикам сообщили о том, что "бомбы заложены" в четырёх торговых центрах. Информацию проверяют.

Напомним, в последние несколько месяцев те или иные объекты как в Тюменской области, где один раз даже было оцеплено регионаьное правительство, так и других регионов "матрёшки" уже эвакуировали из-за аналогичных сообщений.