Экс-участнице "Дома-2" пришлось вызвать "скорую" из-за трагедии в Шереметьево

08 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Экс-участнице "Дома-2" пришлось вызвать "скорую" из-за трагедии в Шереметьево

Экс-участница "Дома-2", Алена Водонаева (36) вызвала себе "скорую помощь" – настолько близко к сердцу женщина восприняла трагедию с самолетом SSJ-100 в Шереметьево.
Читайте также:

"Сегодня утром вызывала скорую. Настолько плохо, что не передать словами. Тяжело далась эта ситуация. Коэффициент доверия к Аэрофлоту теперь "полетел" ещё и после того, как авиакомпания купила хвалебные комментарии ( это было отвратительно неуместно в данной ситуации. Танцы на костях. Зайдите, почитайте эти дифирамбы про лучшую авиакомпанию ) , чистила все неугодные вопросы и блокировала возмущающихся. Так они себя этим зарыли...", - пишет выпускница тюменского филфака Водонаева.

Также "домушницу" возмущает "Суперджет". Правда, никаких особых аргументов она не приводит, просто гневается: "Сухой Суперджет 100 объективно слабая и плохая модель самолета. И я буду летать этим бортом, только если руководитель Аэрофлота будет летать на нем. Если Путин будет летать на нем. Но они не летают. И не будут. И вы не летайте. Информация о Сухом и статистика поломок находиться в открытом доступе. Почитайте. В полнейшем опустошении, под капельницей, лежу изучаю все про другие авиакомпании. В данный момент про S7 отзывы читаю. Как вам "Сибирь"? Кто летает их самолётами? И ещё вопрос - чем вы летаете в Америку? Аэрофлотом или американскими авиалиниями? Не знаю теперь на что билеты покупать".

Ð¡ÑƒÑ…Ð¾Ð¹ Ð¡ÑƒÐ¿ÐµÑ€Ð´Ð¶ÐµÑ‚-100, ÐÑÑ€Ð¾Ñ„Ð»Ð¾Ñ‚|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾: samolety.org

Между тем, телеведущая Ксения Собчак (37) тоже продолжает "топить" "Суперджет". Новость об отмене рейса SSJ-100 из-за запаха гари звезда прокомментировала так: "Но оснований приостанавливать полеты "сухого" для Минтранса, подозреваю, все еще недостаточно". Ранее она заявила, что "Аэрофлот" заставили купить "Суперджеты", но перевозчик их, якобы, неохотно эксплуатирует.

Напомним, в результате жесткой посадки и последовавшего пожара на борту SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" погиб 41 человек. Среди основных предполагаемых причин случившегося числятся ошибка экипажа, неблагоприятные погодные условия и техническая неисправность. Следствие предостерегает общественность и СМИ от скоротечных выводов и "приговоров" на основании непроверенной информации.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Экс-участнице "Дома-2" пришлось вызвать "скорую" из-за трагедии в Шереметьево

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: алена водонаева, суперджет, трагедия в шереметьево



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.05.2019 01:03 Мск В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 245

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети