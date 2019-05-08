Экс-участнице "Дома-2" пришлось вызвать "скорую" из-за трагедии в Шереметьево

Экс-участница "Дома-2", Алена Водонаева (36) вызвала себе "скорую помощь" – настолько близко к сердцу женщина восприняла трагедию с самолетом SSJ-100 в Шереметьево.

"Сегодня утром вызывала скорую. Настолько плохо, что не передать словами. Тяжело далась эта ситуация. Коэффициент доверия к Аэрофлоту теперь "полетел" ещё и после того, как авиакомпания купила хвалебные комментарии ( это было отвратительно неуместно в данной ситуации. Танцы на костях. Зайдите, почитайте эти дифирамбы про лучшую авиакомпанию ) , чистила все неугодные вопросы и блокировала возмущающихся. Так они себя этим зарыли...", - пишет выпускница тюменского филфака Водонаева.

Также "домушницу" возмущает "Суперджет". Правда, никаких особых аргументов она не приводит, просто гневается: "Сухой Суперджет 100 объективно слабая и плохая модель самолета. И я буду летать этим бортом, только если руководитель Аэрофлота будет летать на нем. Если Путин будет летать на нем. Но они не летают. И не будут. И вы не летайте. Информация о Сухом и статистика поломок находиться в открытом доступе. Почитайте. В полнейшем опустошении, под капельницей, лежу изучаю все про другие авиакомпании. В данный момент про S7 отзывы читаю. Как вам "Сибирь"? Кто летает их самолётами? И ещё вопрос - чем вы летаете в Америку? Аэрофлотом или американскими авиалиниями? Не знаю теперь на что билеты покупать".

Между тем, телеведущая Ксения Собчак (37) тоже продолжает "топить" "Суперджет". Новость об отмене рейса SSJ-100 из-за запаха гари звезда прокомментировала так: "Но оснований приостанавливать полеты "сухого" для Минтранса, подозреваю, все еще недостаточно". Ранее она заявила, что "Аэрофлот" заставили купить "Суперджеты", но перевозчик их, якобы, неохотно эксплуатирует.

Напомним, в результате жесткой посадки и последовавшего пожара на борту SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" погиб 41 человек. Среди основных предполагаемых причин случившегося числятся ошибка экипажа, неблагоприятные погодные условия и техническая неисправность. Следствие предостерегает общественность и СМИ от скоротечных выводов и "приговоров" на основании непроверенной информации.