08 Мая 2019
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Экономика Тюменская область Уральский ФО

МКБ и "дочка" Сбербанка потребуют признания банкротом Антипинского НПЗ

Структура Сбербанка ООО "СБК" и "Московский кредитный банк" (МКБ) известили о намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с требованием признать банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

"СБК уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) акционерного общества "Антипинский нефтеперерабатывающий завод" в связи с наличием признаков банкротства", - говорится в тексте уведомления. Аналогичное заявление сделало и МКБ.

При этом в Сбербанке заявляют о необходимости сохранения работоспособности Антипинского НПЗ и его коллектива и отмечают, что в сложившейся ситуации банк так же, как и другие кредиторы, вынужден использовать предусмотренные законом инструменты для защиты своих прав.

Как сообщает источник издания, завод был вынужден фактически остановить работу из-за действий ряда трейдеров.

"К сожалению, ряд трейдеров без объяснения причин прекратили финансировать поставки нефтепродуктов и начали недружественные по отношению к заводу действия (запрет АнНПЗ осуществлять отгрузки нефтепродуктов). Некоторые трейдеры предпринимают действия по аресту грузов. Это привело к фактической остановке деятельности завода", - говорится в сообщении ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, ранее о намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании актива банкротом выступил гендиректор предприятия Максим Андриасов, который был выдвинут на должность руководителя предприятия Сбербанком в конце прошлого года. Сообщалось, что инициатором процедуры банкротства стал именно Сбербанк. В декабре 2018 г. банк предоставил дополнительное финансирование на поддержание операционной деятельности завода, а также отложил все обязательства по обслуживанию и погашению кредита до 1 июля 2019 года. Финансовая модель предусматривала формирование оборотного капитала НПЗ за счет кредита Сбербанка и авансирования со стороны трейдеров. Но 26 апреля банк получил от Андриасова уведомление о невозможности обеспечить загрузку производственных мощностей в связи с недостаточным уровнем предоплат от трейдеров, сообщил представитель Сбербанка. Максим Андриасов обратился к акционерам и банкам-кредиторам с просьбой о дополнительном финансировании.

Напомним, что ранее завод уже пытались признать банкротом. "Режкабель" обратился в суд из-за просроченных обязательств АНПЗ в размере 19,5 млн руб. Тюменский завод заявил, что погашение задолженности происходит по утвержденному графику и причин для требований банкротства предприятия нет. Арбитражный суд тогда отказался принять исковое заявление.

Кроме того, сообщение о намерении обратиться в суд с требованием банкротства АНПЗ публиковал Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова, но искового заявления предприятие не направило.

Добавим, что в конце марта стало известно, что "Сбербанк" и ГК "Новый поток", куда входит НПЗ, в течение полугода планируют продать актив. Рассматриваются несколько вариантов сделки. При этом продажа акций может покрыть обязательства "Нового потока" перед финансовым учреждением. После этого появилась информация, что 100% акций Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений группы – Могутовского, части Гремячевского и Воронцовского – может купить азербайджанская SOCAR. За них она якобы заплатит символическую сумму, но возьмет на себя долг в $3 млрд. Греф в разговоре с ТАСС опроверг возможность такой сделки.

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МКБ и "дочка" Сбербанка потребуют признания банкротом Антипинского НПЗ

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Теги: Антипинский НПЗ, банкротство, завод, Сбербанк, Максим Андриасов



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