Регионы УрФО охватили лесные пожары: больше всего горит в Зауралье

Сразу в четырех регионах Уральского федерального округа бушуют лесные пожары.

Как сообщили Накануне.RU в ФБУ "Авиалесоохрана", горят леса в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. По данным ведомства на 8 мая, на Среднем Урале зарегистрирован один пожар на площади 385 га.

Два пожара площадью 725 га наблюдаются Челябинской области, сразу пять пожаров площадью более 13,5 тыс. га зарегистрированы в Зауралье. В Тюменской области действует один пожар на площади 90 га.

Ранее в уральских регионах был объявлен особый противопожарный режим.

Как сообщало Накануне.RU, синоптики предупреждали, что в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более.