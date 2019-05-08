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Происшествия Тюменская область

Бизнесмен, спаливший отдел судебных приставов в Тобольске, получил "условку"

В Тобольске наказан 44-летний бизнесмен, поджигатель отдела судебных приставов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, о пожаре в жилой пятиэтажке на улице Ремезова спасателям сообщили поздним вечером 30 сентября 2018 г. Огонь полыхал на двух "квадратах" в одном из кабинетов, однако во время тушения огня из здания эвакуировали 83 человека, среди которых были 32 ребенка. Уже через четыре минуты после прибытия сотрудников МЧС, в 23.31, огонь ликвидировали. Предварительная причина случившегося – действие открытого огня в одном из кабинетов на первом этаже.

Как оказалось, у предпринимателя были проблемы: приставы начали производство из-за неуплаты налогов и страховых взносов на 3,5 млн руб. Был арестован "Lexus LX 570" бизнесмена, а ему самому ограничен выезд за границу. Бизнесмен всё время перевозил машину с места на место, не давая его реализовать. 28 сентября 2018 г. из Тюмени приехал представитель оценочной компании, но пристав "Lexus" обнаружить не смог, исполнительные действия перенесли на 1 октября.

Ночью 30 сентября бизнесмен пришел с тремя самодельными зажигательными устройствами к офису службы судебных приставов, расположенному на первом этаже пятиэтажного жилого дома, установил взрывчатку на окна трех служебных кабинетов и поджёг фитили. Два устройства не сработали, а от третьего начался пожар, который вскоре потушили. Поджигатель в это время находился недалеко. Убедившись, что нет фатальных последствий, он уехал. Огонь повредил 106 исполнительных производств и уничтожил имущество приставов на сумму в 27,3 тыс. руб. Виновник пожара вину признал, ущерб компенсировал.

Суд приговорил бизнесмена к году условно с испытательным сроком в два года. Добавим, в марте 2019 г. сотрудники Следственного комитета прекратили уголовное преследование предпринимателя из-за неуплаты алиментов в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

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Бизнесмен, спаливший отдел судебных приставов в Тобольске, получил "условку"

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Теги: судебные приставы, пожар, эвакуация



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