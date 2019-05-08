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Общество Челябинская область

В администрации Магнитогорска назвали некорректной информацию о штрафах для жителей пострадавшего дома за долги по коммуналке

В администрации Магнитогорска опровергли информацию о счетах за услуги ЖКХ с пеней за все месяцы 2019 года, которые якобы получили жители дома, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда.

Накануне "Снег. tv" сообщило о том, что якобы жителям пострадавшего дома пришли счета за услуги ЖКХ с пеней за все месяцы 2019 года. По данным издания часть здания отключена от водоснабжения, газа, в подъезде не работают лифты.

В пресс-службе городской мэрии, информацию назвали устаревшей.

"Это старая новость, информация не совсем корректна. Эта ситуация случилась 1,5 месяца назад, а не сейчас. Квитанции были за март фактические начисления и авансовый за апрель. Эта ситуация у нас действительно была 1,5 месяца назад, решалось все звонком жителей в ЖКХ и там давали разъяснения и не было никаких проблем. Тогда действительно квитанции пришли, люди увидели счета авансовые и они подумали, что с них требуют что-то за март, когда они еще не жили, но в графе оплаты за март тогда стояла цифра ноль и суммы, которые там были прописаны, они указывали на авансовые платежи за жилищные услуги за апрель. Это была графа для информации. Никто ни с кого не брал деньги за несуществующие платежи. Мы тогда тоже давали разъяснения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе.

По данным мэрии, жалоб в управление ЖКХ от жителей не поступало. Сегодня в администрации пройдет пресс-конференция, где будут даны все разъяснения, чтобы успокоить людей.

Кроме того, в мэрии опровергли информацию о неработающих лифтах и отключенных от водоснабжения и газа квартир.

Напомним, Госэкспертиза признала пригодным для проживания дом №164 по проспекту Карла Маркса. С 1 апреля жителям пятого, шестого, девятого и десятого подъезда разрешили вернуться в свои квартиры. От нежелающих проживать в доме в мэрии принимают заявления на покупку жилья.

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В администрации Магнитогорска назвали некорректной информацию о штрафах для жителей пострадавшего дома за долги по коммуналке

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, квартиры, ЖКХ,



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