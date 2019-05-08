В Екатеринбурге ко Дню победы покажут благотворительный спектакль о войне

В Екатеринбурге ко Дню победы проведут благотворительный спектакль "Луна и листопад". Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, пригласительные билеты были распределены между учебными и социальными учреждениями города.

В преддверии празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Фонд святой Екатерины проводит ряд мероприятий, посвященных этой дате. Так, 8 мая состоятся гастроли Государственного академического русского драматического театра республики Башкортостан.

Премьера спектакля "Луна и листопад" состоялась в Государственном академическом русском драматическом театре Республики Башкортостан в 2006 году. Инсценировку повести Мустая Карима "Помилование" специально для театра написали Ильгиз Каримов, сын писателя, и уфимский писатель Айдар Хусаинов.

Характерной особенностью этой постановки можно назвать отсутствие какой бы то ни было патетики, привычного связанного с темой войны пафоса.

"Мне было важно, чтобы зритель, увидев на сцене юные лица, вдруг всей кожей, на уровне ощущений, почувствовал: лейтенантские "кубари" в сорок втором носили и мальчишки, еще вчера сидевшие за школьной партой. Кого-то из них война (эта величайшая, как говорил Мустай Карим, ненормальность) уродовала и ломала, кого-то превращала в настоящих мужчин, защитников Отечества, дошедших затем до Берлина", - сказал режиссер-постановщик спектакля Михаил Рабинович.