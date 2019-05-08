08 Мая 2019
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Общество За рубежом

Бывшая жена Абрамовича появилась на балу с бойфрендом-миллионером

37-летняя экс-супруга Романа Абрамовича Даша Жукова вышла в свет с бойфрендом Ставросом Ниархосом, наследником семьи греческих миллиардеров. Пара встречается уже несколько лет, слухи о романе поползли еще до объявления о разводе Дарьи и Романа.
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В компании Ставроса и дизайнера-аристократки Дианы фон Фюрстенберг, своей давней подруги, Жукова отправилась на ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке. Мероприятие Met Gala 2019 прошло в музее Метрополитен. Интересно, что для выхода в свет Даша выбрала платье не от Дианы, а от итальянского бренда Giambattista Valli – розовое платье в розочках. Поклонники Жуковой в комментариях расплываются в комплиментах, мол, рядом с возлюбленным светская львица цветет и сияет.

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33-летнего Ставроса, высокого и статного брюнета, часто называют грозой сердец богатых девушек. Он числился бойфрендом у многих моделей и актрис, а также находил себе пару среди состоятельных наследниц, например, долгое время встречался с Пэрис Хилтон.

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Бывшая жена Абрамовича появилась на балу с бойфрендом-миллионером

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Теги: даша жукова, ставрос ниархос, бал института костюма, богатый наследник



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