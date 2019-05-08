08 Мая 2019
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В ЦОДД разъяснили предложение приравнять размер штрафа за превышение скорости к доходу нарушителя

В ЦОДД разъяснили заявление о предложении приравнять размер штрафа за превышение скорости к доходу водителя.

Как написал на своей странице в Facebook замглавы Центра организации дорожного движения Москвы Александр Евсин, речь не идет о какой-то конкретной инициативе, "акцентированного предложения не было".

Ранее в эфире "Говорит Москва" Евсин высказал мнение, что нужно привязать штраф к уровню дохода, который можно узнать в налоговой, или к стоимости автомобиля. Он отметил, что во многих странах действует такая система.

Евсин в комментарии пояснил, что считает ее справедливой. По его словам, для ряда нарушителей обычные ставки штрафов "совершенно не имеют никакого воспитательного и сдерживающего значения".

При этом, по данным Евсина, эта тема поднималась в 2016 году на заседании комиссии по безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Игоря Шувалова. Однако с того времени никаких инициатив не выдвигалось.

Ранее в ГИБДД поддержали инициативу снижения лимита скорости с 20 до 10 км/ч. Сейчас водители получают штраф в том случае, если превышают скорость на 20 и более километров в час.

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В ЦОДД разъяснили предложение приравнять размер штрафа за превышение скорости к доходу нарушителя

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Теги: превышение скорости, штраф, доход



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