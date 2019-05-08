В Пермском крае – новая волна "минирований"

Прикамье "накрыла" очередная волна "минирований", сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности края.

Сегодня утром различные организации и учреждения Пермского края через массовую рассылку получили анонимные сообщения о минировании. Правоохранительные органы и власти региона проверяют эту информацию.

По некоторым данным, речь идёт, в частности, о ТЦ "Март" и "Союз" в Перми. Отметим, аналогичные сообщения получили и различные торговые центры и предприятия Екатеринбурга.

Напомним, с начала года это далеко не первая волна "минирований" в Пермском крае.