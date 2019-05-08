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Общество Приволжский ФО Пермский край

В Прикамье на территории завода произошел пожар: его владелец неоднократно получал замечания

Руководство Лысьвенского завода эмалированной посуды, где накануне произошел пожар третьей степени сложности, не устранило нарушения, которые МЧС выявило еще в 2015 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

7 мая на территории завода загорелось трехэтажное кирпичное административное здание. Сообщение о пожаре поступило в 16.50. Было эвакуировано 200 сотрудников. Благодаря четким и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось избежать жертв. К реагированию на происшествие привлечены 84 человека и 26 единиц техники, в том числе от МЧС – 60 человек и 18 единиц техники. На месте пожара работало руководство ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В 18.08 была объявлена локализация пожара. В 19.26 - ликвидация открытого горения. Причины пожара выясняли сотрудники органов дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю. Было установлено, что во время плановой проверки, которая проходила еще в 2015 г. были выявлены нарушения, которые так и не устранили, о чем свидетельствуют данные повторной проверки, проведенной в декабре прошлого года.

"Материалы о выявленных нарушениях были направлены в суд, который постановил привлечь организацию к административной ответственности и оштрафовать. Но видимо и этих мер уже недостаточно, чтобы заставить нерадивых руководителей задуматься о том, сколько людей могло бы погибнуть на пожаре" - отмечают специалисты ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве подчеркивают, что проверки противопожарной безопасности нужны для предотвращение тяжелых последствий пожаров. Которых, в данном случае, можно было избежать, если бы владелец предприятия вовремя устранил выявленные нарушения.

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В Прикамье на территории завода произошел пожар: его владелец неоднократно получал замечания

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Теги: лысьвенский завод эмалированной посуды, пожар, мчс, правила пожарной безопасности, проверка



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